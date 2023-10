Torcida do Valladolid pede saída de brasileiros e Ronaldo reage: 'Repúdio'

Ronaldo, então, foi até as redes sociais se manifestar sobre a atitude da torcida, dizendo que sentiu um 'profundo repúdio'.

O Valladolid ganhou do Mirandés por 3 a 2, chegando a quinta vitória seguida no campeonato, mas a gestão do brasileiro vem gerando descontentamentos.

A equipes espanhola conta com cinco jogadores brasileiros no elenco, sendo o goleiro John Victor, o zagueiro Gustavo Henrique, o lateral-direito Lucas Rosa e os atacantes Kenedy e Marcos André.

Sinto um profundo repúdio aos cânticos que uma pequena minoria proferiu contra uma nacionalidade específica e que não têm lugar no nosso futebol. Não só pelos danos que causam na sociedade mas porque afetam muito os jogadores e funcionários do nosso clube. O Real Valladolid vai colaborar ativamente com LaLiga e as autoridades para identificar os responsáveis, para que deixem de manchar a imagem da nossa torcida