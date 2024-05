Palmeiras goleia o Atlético-GO e vence a quinta consecutiva no Brasileirão sub-20

O time sub-20 do Palmeiras goleou o Atlético-GO na tarde desta quarta-feira, por 5 a 0, em jogo realizado no Estádio Pedro Ludovico, em Goiânia, pelo Campeonato Brasileiro da categoria. Os gols do triunfo foram marcados por Allan, Luighi, Thalys e Benedetti (duas vezes).

Com o resultado, as Crias da Academia chegaram à quinta vitória consecutiva em cinco partidas no torneio. A equipe lidera a tabela de classificação, com 15 pontos. Com 15 gols marcados e cinco sofridos, o Alviverde busca seu terceiro título na competição da base.

O próximo compromisso do Palmeiras no Brasileirão sub-20 é diante do São Paulo, em Cotia. O clássico acontece na quarta-feira que vem, dia 8 de maio, a partir das 15h30 (de Brasília).