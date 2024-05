São Paulo é derrotado pelo Ceará de virada e segue na vice-lanterna do Brasileiro sub-20

O São Paulo volta a entrar em campo pelo Brasileirão sub-20 na próxima quarta-feira, às 15h30 (de Brasília), em Cotia, contra o Palmeiras. Já o Ceará encara o Bahia, no mesmo dia, às 15h, fora de casa.

O jogo

Parecia que o São Paulo não teria dificuldades para conquistar sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro sub-20. O time abriu o placar aos 14 minutos com Ferreira. Pouco depois, aos 18, ampliou com Paulinho, garantindo uma vantagem confortável para o restante do confronto.

Mas, o Ceará não se abalou e diminuiu aos 25 minutos com Daniel Mazerochi. O camisa 11 do Vozão voltou a balançar as redes pouco antes do intervalo, aos 40, garantindo o empate para os donos da casa antes de se dirigirem ao vestiário.

No segundo tempo, o São Paulo teve seu jogo comprometido logo aos cinco minutos, quando Osorio cometeu falta e recebeu o segundo cartão amarelo, sendo, consequentemente, expulso. Com um a menos em campo, o Tricolor passou a ter dificuldades, e a virada do Ceará acabou se tornando inevitável.

O terceiro gol do Vozão não demorou para acontecer. Três minutos após a expulsão de Osorio, o Ceará assumiu a frente no placar com Kaique Rodrigues. Já aos 18 foi a vez de Uchella balançar as redes para garantir a grande vitória aos donos da casa.