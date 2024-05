Live Nation faz postagem confirmando show de Bruno Mars no Morumbis

O Morumbis receberá um grande show em 2024. Nesta quarta-feira, a Live Nation, empresa especializada em trazer grandes concertos ao Brasil, anunciou que Bruno Mars irá se apresentar no estádio são-paulino ainda neste ano.

Bruno Mars voltará ao País após se apresentar no festival "The Town", em 2023. A Live Nation anunciou o show com uma foto do Morumbis com uma bandeira fictícia com os seguintes dizeres: "The return of Bruninho", que significa "O retorno de Bruninho", apelido abrasileirado do cantor.

A empresa, inclusive, lançou um site, thereturnofbruninho.com, onde os fãs do cantor podem preencher uma ficha para receberem todas as novidades relacionadas ao show, como data, horário, venda de ingressos, entre outras informações.