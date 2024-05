Amigo de infância de Serginho, Neymar deseja "boa sorte" ao novo reforço do Santos

Na última terça-feira, Serginho foi oficialmente apresentando como jogador do Santos. O meio-campista, formado no Peixe, teve sua primeira oportunidade como profissional em 2010, entretanto não conseguiu se firmar. Na ocasião, ele dividiu os gramados com Neymar.

O craque brasileiro do Al-Hilal, em seus Stories no Instagram, desejou boa sorte ao novo reforço, escrevendo: "Boa sorte, irmão. Pra cima!", seguido por corações branco e preto, cores tradicionais do Alvinegro Praiano.