Destaque do sub-15, filho de Marcelo renova contrato com Real Madrid

Enzo Alves, filho do lateral esquerdo Marcelo, assinou uma renovação de contrato com o Real Madrid. O momento foi celebrado por ambos nas redes sociais.

O que aconteceu

O jovem de 14 anos não seguiu os passos do pai dentro de campo; ele e é centroavante. Enzo Alves atua no sub-15 do Real Madrid.

Este é o segundo contrato de Enzo no Real Madrid. O primeiro foi assinado em 2022. Agora, de acordo com o jornal espanhol "Marca", ele renovou seu vínculo até 2026.