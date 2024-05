'Grandalhão' inferniza PSG e dá vantagem ao Borussia na semi da Champions

Como foi o jogo

Um início de pouca ação. A primeira meia hora de partida não teve grandes momentos. Após começo promissor com jogadas pelo lado direito, o Borussia passou a errar muitos passes e ter dificuldades para construir. O PSG não sofria para circular a bola no campo de defesa: sua dificuldade era para acionar os atacantes, encaixotados na marcação do Dortmund. Dembélé apareceu mais, enquanto Mbappé e Barcola participaram pouco no primeiro tempo.

Em um lance, Füllkrug mudou tudo. A partida caminhava para o empate sem gols no intervalo até que, aos 36 minutos, alguns talentos do Dortmund apareceram. O zagueiro Schlotterbeck mostrou categoria com a bola em ótimo lançamento, Füllkrug foi oportunista e marcou em sua primeira chance no jogo. O time da casa se soltou nos minutos finais do primeiro tempo após abrir vantagem.

'Grandalhão' ativo no jogo. Füllkrug seguiu com protagonismo na etapa final. O centroavante de 1,88m foi o jogador com mais finalizações nos 90 minutos — cinco —, protagonizou lance que gerou reclamações de pênalti e deu trabalho para a defesa do PSG em disputas aéreas. Sua atuação não foi irretocável, no entanto, por conta de chance clara desperdiçada aos 15' do segundo tempo.

Oportunidades perdidas pelo PSG. O time francês seguiu com dificuldades de criação no segundo tempo. Foi Mbappé quem inspirou um raro momento ofensivo de destaque. Ele criou jogada e chutou uma de duas bolas que atingiram a trave em sequência, aos 6'. Quatro minutos depois, Fabián Ruiz errou cabeçada simples. O esboço de blitz francesa morreu nesse momento. O Borussia retomou o controle, cedendo apenas mais uma oportunidade clara no resto do jogo.

Lances importantes

Pressão pós-perda. A primeira chance do Borussia saiu a partir do trabalho defensivo de Sancho. O ponta inglês desarmou Nuno Mendes aos 13 minutos e tocou para Brandt, que cruzou rasteiro. Sabitzer chegou chutando, Donnarumma saiu bem e abafou a finalização.