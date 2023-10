Torcedor passa mal e morre durante jogo na Inglaterra; partida é adiada

Ele chegou a ser atendido por médicos, recebeu massagem cardíaca, mas não resistiu e morreu no local. A informação foi confirmada pelo Serviço de Ambulâncias de Londres.

Enquanto o torcedor era reanimado, um outro grupo de torcedores invadiu o campo e se sentou no gramado pedindo a paralisação da partida.

O confronto foi paralisado aos 39 minutos do segundo tempo. Uma hora após a paralisação, a organização comunicou que o confronto não seria reiniciado na noite de ontem na Inglaterra.

No momento da paralisação da partida, o Leyton Orient vencia o jogo por 1 a 0, com gol anotado por Pigott, ainda no primeiro tempo.