Mano faz promessa à torcida do Corinthians: 'Vai ver uma equipe como gosta'

Terceira passagem: "Como é a terceira vez que a gente inicia uma relação, acho que a gente tem alguma coisa muito boa que foi deixada para trás".

O que aconteceu

O Corinthians anunciou nesta tarde a contratação de Mano Menezes até o fim de 2025. Ele será o substituto de Vanderlei Luxemburgo, demitido ontem.

O treinador vai para a sua terceira passagem pelo Alvinegro paulista. Ele já conquistou três títulos com o clube do Parque São Jorge: o da Série B, o do Paulistão e da Copa do Brasil.