'Esse Corinthians é o pior dos últimos quatro anos', diz Casagrande

Walter Casagrande analisou no Cartão Vermelho que a temporada de 2023 é a pior das últimas quatro no Corinthians. Ele comentou ainda o duelo com o Fortaleza pela vaga na decisão da Copa Sul-Americana. Para o colunista do UOL, o Leão do Pici é franco favorito.

'É o pior ano dos últimos quatro no Corinthians': "O Corinthians não jogou nada, nada, nada o ano todo. Não vem jogando nada há dois, três anos, mas esse ano é o pior dos últimos quatro, como rendimento, como organização, como administração. Péssima gestão do Duilio Monteiro Alves, troca de treinador toda hora, sem convicção, mandou o Vanderlei embora porque o Tite estava indo para o Flamengo, tentou reverter uma situação, não foi convicção de mandar o Vanderlei embora.

'O Corinthians tem que se fechar': "O Corinthians tem que ser agressivo com e sem a bola, porque o time do Fortaleza vai tentar colocar uma velocidade e uma dinâmica muito alta, coisa que o Corinthians não consegue acompanhar. O Corinthians não tem essa intensidade, o time consegue jogar bem quando quebra um pouco isso e consegue tocar a bola com um pouco mais de cadência, porque o Renato Augusto é o cérebro do time, e o Renato Augusto joga um pouco mais cadenciado. Então, o Fortaleza vai colocar velocidade, e o Corinthians tem que se fechar, jogar fechado para não dar espaço, pegar a bola e colocar velocidade, ter dois caras à frente que correm muito, para o Renato usar a experiência e a classe que ele tem".