Botafogo anuncia saída de Bruno Lage; Lúcio Flávio assume interinamente

Na nota, o Botafogo elogiou o português ao exaltar seu "profissionalismo, caráter e comprometimento" no período em que defendeu a camisa alvinegra.

O clube reiterou a confiança no título do Campeonato Brasileiro ao descrever que o grupo está "firme no propósito da temporada com o suporte incansável de uma legião de alvinegros apaixonados".

Comunicado do Botafogo

O Botafogo informa que, por decisão de John Textor e do Departamento de Futebol, Bruno Lage não é mais o técnico da equipe principal.

O Botafogo destaca o profissionalismo, o caráter e o comprometimento de Bruno Lage no período em que defendeu a camisa alvinegra e fez parte da família. Apesar do início do treinador, com 10 jogos de invencibilidade, os últimos resultados não foram os esperados. Fica o agradecimento do Clube a Bruno e a toda a sua comissão técnica pelos serviços prestados ao Glorioso ao longo dos últimos meses, desejando muito sucesso em seus futuros desafios.

Como família, o Botafogo vai buscar no momento soluções dentro de casa. O Clube segue com confiança inabalável e firme no propósito da temporada com o suporte incansável de uma legião de alvinegros apaixonados.