Pisadinha de Soteldo apimenta rodada à feição do líder Botafogo

Na ponta de cima, a atenção dividida dos concorrentes entre Libertadores e Brasileirão é ótima notícia para o próprio Botafogo.

Os garotos do Palmeiras não jogaram o bastante para cortar as asas do Red Bull Bragantino. O time de Abel Ferreira levou a virada por 2 a 1 e perdeu a chance de reduzir temporariamente a distância para o Botafogo para quatro pontos.

Em vez disso, a vice-liderança ficou com o próprio Red Bull, atualmente seis pontos atrás do alvinegro. A essa altura, algo surpreendente. Mas para Abel, o uso dos garotos é parte de um processo ainda maior de desenvolvimento dos jogadores.

"Na nossa vida, não só no futebol, isso não é comer um mousse de goiaba. É nos momentos difíceis que vemos quais jogadores podem ter futuro ou não no clube. São os obstáculos que definem o caráter de um jogador, de um técnico, é nas derrotas. Quando as coisas correm bem, a onda leva. O problema é ter que escalar quando está no fundo, e é isso que faz a diferença", disse o técnico português.

Abel, inclusive, já disse que o Botafogo dificilmente perde o Brasileirão.

Brasileirão não é prioridade para alguns

No fim de semana que antecedeu o mata-mata de competições continentais, mais times além do Palmeiras pouparam times e pagaram o preço com tropeços no Brasileirão.