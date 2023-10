Coritiba bate Athletico em clássico e encerra seca de 8 jogos no Brasileiro

Após mais de dois meses e oito jogos seguidos com derrota, o Coritiba voltou a vencer pelo Campeonato Brasileiro. E o triunfo veio no clássico, diante do rival Athletico, com placar de 2 a 0, no Couto Pereira.

Victor Luis, de falta, e o argelino Slimani, ambos na primeira etapa, foram os autores dos gols que garantiram o resultado para o Coritiba.

Depois de oito derrotas seguidas, o Coritiba voltou a vencer no Brasileirão e soma 17, mas segue na lanterna. A última vitória tinha sido contra o Fluminense, no dia 24 de julho.