Convocação para a Copa América antecipa saída de Endrick do Palmeiras; entenda

O duelo diante do San Lorenzo, previsto para ocorrer no dia 30 de maio, será, portanto, a última a aparição de Endrick no Allianz Parque. A partida contra o Atlético, que deve acontecer no dia 2 de junho, marcará a despedida oficial do atleta no Verdão.

Se não fosse a convocação para a Copa América, Endrick teria pela frente, pelo menos, ainda mais 11 jogos para disputar com a camisa do Palmeiras. São eles: Bragantino (C), Juventude (C), Fortaleza (F), Corinthians (C), Grêmio (F), Bahia (C), Atlético-GO (C), Botafogo (F), Cruzeiro (C), Fluminense (F) e Vitória (C). Todas as partidas são válidas pelo Campeonato Brasileiro.

Endrick acumula, até o momento, 21 gols e quatro assistências em 78 partidas pelo Palmeiras. O atacante subiu ao profissional em 2022, quando ainda tinha 15 anos.

Neste domingo, Endrick pode aumentar seus números com a camisa do Verdão. O Palmeiras encara o Athletico-PR, às 16h (de Brasília), na Arena Barueri, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro.