Bragantino vira no fim, bate jovens do Palmeiras e assume vice-liderança

O Bragantino mostrou poder de reação atuando em sua casa, venceu os reservas do Palmeiras de virada por 2 a 1 e, de quebra, assumiu a vice-liderança do Campeonato Brasileiro. Endrick iniciou a contagem, mas Sasha e Eric Ramires, já no 2° tempo, decretaram a vitória dos mandantes.

O resultado deixa a equipe de Pedro Caixinha com 45 pontos, um à frente do time de Abel Ferreira, que foi ultrapassado também pelo Grêmio e caiu para 4°. O Botafogo lidera com 51 pontos e encara o Goiás amanhã.

Bragantino e Palmeiras voltam a jogar pelo Brasileirão no domingo (8). O time do interior encara o Athletico fora de casa, enquanto o alviverde tem clássico contra o Santos — antes disto, no entanto, os comandados de Abel decidem a semifinal da Libertadores contra o Boca Juniors.