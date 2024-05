Dorival cita importância da Copa América em reconstrução da Seleção: "Se assemelha à Copa do Mundo"

Com Dorival no comando, a equipe soma dois amistosos, com um triunfo sobre a Inglaterra, por 1 a 0, em Wembley, e um empate de 3 a 3 com a Espanha, no Santiago Bernabéu.

"Seria utopia dizer que não existe preocupação com os resultados. Temos um compromisso que nos leva a pensar lá na frente, mas estamos em uma competição que é importante para qualquer seleção, que nos dará uma ideia mais clara do momento que estamos vivendo. Enfrentaremos adversários que hoje estão muito qualificados e em processo de crescimento", comentou o treinador.

"Teremos um campeonato complicado. É mais do que uma preparação para uma competição ainda mais forte. Fortalece ainda mais a gente. Para qualquer um vai ser uma forma de mensurar o que está acontecendo dentro do seu país. Não tenho dúvidas que vamos fazer de tudo para estar na final", finalizou.

Veja outros trechos da coletiva de Dorival Jr.:

Protagonistas



"De um modo geral, precisamos de protagonistas e não apenas um. A divisão de responsabilidades vai fazer com que a nossa equipe cresça. É importante que tenhamos jogadores deste nível juntos. Se Deus quiser, vamos contar com um jogador como o Neymar em breve. Até então, temos que fazer com que dentro do próprio grupo de trabalho, aflorem responsabilidades e que todos estejam integrados e desenvolvendo o seu melhor. Isso faz com que a gente diminua a obrigatoriedade de um protagonista. Isso vai acontecer de uma maneira normal, desde que estejamos preparados e que todos os jogadores se representem e chamem um pouco mais a responsabilidade para cada um. Isso é fundamental. Aí, sim, você completamente esse processo com um ou outro atleta que estão vivendo um bom momento, como o Vinícius Júnior"