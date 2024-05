Sem Calleri, André Silva pode voltar a ser titular do São Paulo após três jogos

? 20/05... pic.twitter.com/pBJ9LAKpth

? São Paulo FC (@SaoPauloFC) May 9, 2024

O atacante, ainda, foi titular sob comando de Zubeldía quando o São Paulo ganhou do Barcelona-EQU, pela competição continental. O jogador, por fim, disputou outros dois compromissos desde o início: derrota para o Talleres, com Carpini, e a vitória contra o Atlético-GO, com Milton Cruz.

Ao todo, André Silva disputou dez jogos pelo São Paulo, com dois gols e uma assistência. Com ele à disposição, o Tricolor enfrenta o Fluminense às 20h (de Brasília) da próxima segunda-feira, no Morumbis.