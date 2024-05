Contra Athletico-PR, Abel reencontra Cuca e busca manter bom retrospecto

Após isso, começou uma série de empates entre os treinadores, entre eles os dois jogos da semifinal da Libertadores.

As equipes empataram sem gols na partida de ida, no Allianz Parque, e em 1 a 1 na volta, no Mineirão.

Pelo critério do gol fora de casa, o Verdão garantiu a classificação à decisão.

Eles voltaram a se encontrar na segunda passagem de Cuca pelo Galo, em 2022.

Neste período, Abel, novamente com empate nos dois jogos, eliminou Cuca da Libertadores pela terceira vez, dessa vez nas oitavas de final.

Na última vez que se enfrentaram, o português, com João Martins no gramado, venceu o brasileiro por 1 a 0 pelo Brasileirão.