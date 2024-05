São Paulo tem queda de aproveitamento sem Calleri em 2024; confira

Foram duas vitórias (Águia de Marabá e Água Santa), uma derrota (Talleres) e dois empates (Ituano e Novorizontino).

Classificação e jogos Brasileirão

O aproveitamento, portanto, é de 53,33% contra 61,4% contando com Calleri.

Com o argentino em campo, o São Paulo entrou em campo por 19 vezes, com dez triunfos, quatro reveses e cinco empates.

Antes da contusão na panturrilha, o jogador foi desfalque no ano devido ao rompimento de um cisto de Baker na região posterior da perna direita.

Já no ano passado, o atacante atuou praticamente toda a temporada no sacrifício e teve de realizar uma cirurgia no tornozelo direito após a conquista do título inédito da Copa do Brasil.

Sem Calleri, o São Paulo enfrenta o Fluminense pela sexta rodada do Brasileirão, na próxima segunda-feira, às 20h (de Brasília), no Morumbis.