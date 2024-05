Após recusas e frustrações, Corinthians reencontra Tite na corda bamba à frente do Flamengo

Neste sábado, o treinador volta a enfrentar o Corinthians depois de quase 15 anos. O último duelo entre eles ocorreu em agosto de 2009, quando a equipe paulista venceu o Internacional por 2 a 1, em Porto Alegre.

O embate deste fim de semana será decisivo para o futuro de Tite. Com sete meses no comando do Rubro-Negro, ele está na corda bamba e pode não resistir no cargo caso seja derrotado no Maracanã.

O time da Gávea não está mal na tabela do Brasileirão, ocupando o sétimo lugar, com oito pontos, a dois de distância para o líder Athletico-PR, mas tem acumulado atuações aquém das expectativas. No meio de semana, o Flamengo foi derrotado pelo Palestino, no Chile, e se complicou na fase de grupos da Copa Libertadores.

Do outro lado, o Corinthians de António Oliveira vem oscilando e aparece no 14º lugar da Série A, com cinco pontos, mas chega embalado pela vitória sobre o Nacional, no Paraguai, na última terça-feira, pela Sul-Americana.