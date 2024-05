Diante do Amazonas, Santos volta à Arena da Amazônia após 10 anos

Neste sábado, o Santos visita o Amazonas em partida válida pela quarta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O jogo marcará o retorno do clube da Vila Belmiro à Arena da Amazônia depois de 10 anos.

A última vez que o Peixe foi à Manaus foi pela Copa do Brasil de 2014, quando enfrentou o Princesa do Solimões, no mesmo palco do jogo desta tarde. Na época, o estádio havia sido recém-inaugurado. Os paulistas venceram por 2 a 1, com gols de Gabigol e Alan Santos, no dia 8 de maio.

Gabigol marcou na última vez que o Santos jogou em Manaus