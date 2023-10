Briga entre torcedores de Athletico e Coritiba fere passageiros em terminal

Em um vídeo gravado por um dos torcedores é possível ver que alguns usavam camisas para cobrir o rosto, com o objetivo de não serem identificados.

Um desses homens lança fogos dentro do terminal, na direção de um transporte. Alguns passageiros saem correndo desesperados na tentativa de fugir do conflito.

Numa outra imagem gravada por moradores, é possível ver o momento da chegada da Guarda Municipal e dos PMs, que cercam toda a área. Em outro lado, policiais atirando com balas de borracha na direção do grupo para dispersar.

Durante o confronto, ambulâncias do Corpo de Bombeiros foram acionadas e os médicos realizaram dois atendimentos.

Uma mulher foi atingida com uma bomba no pé direito e uma outra passageira que passou mal por conta do alto índice de fumaça e gás no local.

A Polícia Militar conseguiu apreender bastões de madeira e capacetes de moto, que seriam utilizados para dificultar a identificação dos agressores. A Polícia Civil deve abrir inquérito para investigar e identificar a participação de todos os envolvidos.