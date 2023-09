Cuiabá pressiona, bate Fluminense por 3 a 0 e volta a vencer após 6 jogos

Erros e mais erros. O Fluminense fez um partida fraca e foi uma presa fácil jogando com o time reserva.

Lances importantes

Quase! Na melhor chance do Flu, Samuel Xavier apareceu livre no meio e soltou a bomba, a bola passou próxima a trave esquerda do goleiro Walter.

Errou feio. Já amarelado, Martinelli fez falta em Raniele no meio de campo e tomou o segundo cartão amarelo.

Milagre! No último lance da primeira etapa, Clayson cruzou para Deyverson, que ganhou da zaga, cabeceou com força e Pedro Rangel fez uma tremenda defesa.

1 a 0. David Braz e Diogo Barbosa se enrolaram com a bola no campo de defesa, Ronald aproveitou e cruzou na medida para Clayson abrir o placar.