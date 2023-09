'É o pior ano da história do Flamengo, perdeu tudo', dispara RMP

Renato Mauricio Prado afirmou no Fim de Papo que a temporada 2023 é a pior da história do Flamengo, se comparada à expectativa criada após os títulos da Libertadores e Copa do Brasil em 2022. Ele destacou a coleção de vice-campeonatos do gigante carioca neste ano.

'Nunca houve tamanha frustração para a torcida do Flamengo': "Eu diria que é o pior ano da história do Flamengo. Claro, se você olhar para times horrorosos que o Flamengo já teve, situações que teve até ameaçado de rebaixamento, escapou na última rodada, você pode até dizer que esses aí são piores. Mas se você comparar expectativa e realidade, nunca houve uma frustração tão grande para uma torcida como a do Flamengo igual a desse ano, porque o Flamengo perdeu tudo que disputou e conseguiu, inclusive, dar títulos inéditos aos seus adversários".

'O amadorismo no futebol do Flamengo cobrou sua conta': "O Palmeiras nunca tinha ganho a Supercopa do Brasil, ganhou. O Independiente Del Valle nunca tinha ganho a Recopa Sul-Americana, ganhou. O São Paulo nunca tinha ganho a Copa do Brasil, ganhou. Tudo em cima do Flamengo. Então, apesar do respeito que todos esses adversários merecem, a perda contínua e sem parar dos títulos desse ano mostra que realmente a conta do departamento de futebol do Flamengo, que o amadorismo do Flamengo, cobrou sua conta. Está sendo muito duro para os rubro-negros yter de pagar essa conta dessa maneira, ainda mais depois de um ano em que ele foi campeão da Copa do Brasil e da Libertadores".