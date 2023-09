Cavani não emplaca no Boca e tem duelo contra o Palmeiras para dar resposta

Chance para a dar resposta. Cavani foi contratado pelo Boca para um jogo decisivo como é esse confronto contra o Palmeiras na semifinal da Libertadores. Mesmo sem estar na sua melhor fase, o uruguaio de 36 anos gera expectativa no torcedor xeneize — já que ele carrega a camisa 10 que já foi de Román Riquelme.

Cavani não marcou na Libertadores até agora. Ele estreou pelo Boca na competição no jogo de volta contra o Nacional, pelas oitavas de final, e jogou os 90 minutos nos dois jogos contra o Racing, nas quartas de final, mas não balançou as redes em nenhuma das oportunidades.

Poucas oportunidades em sua última temporada na Europa. Antes de chegar ao Boca, Cavani estava no Valencia. Ele não era titular, só atuou em 28 partidas e marcou 7 gols — a equipe lutou contra o rebaixamento até as últimas rodadas do último Campeonato Espanhol.

O experiente centroavante estava incomodado com a falta de espaço e pediu para ter seu contrato rescindido. O pedido foi aceito, e ele assinou com o Boca até o fim do ano que vem.

E se Cavani não corresponder?

Cavani, Benedetto e Merentiel são as opções do Boca como atacante de referência Imagem: Montagem/UOL

Cavani não é a única opção que o Boca tem como atacante de referência. No banco, o técnico Jorge Almíron tem à disposição Dario Benedetto, carrasco do Alviverde na Copa Libertadores de 2018 com três gols em dois jogos da semifinal, e Miguel Merentiel, que era treinado por Abel Ferreira até fevereiro deste ano.