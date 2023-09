Copa do Brasil faz São Paulo prometer jogo duro por Beraldo e Pablo Maia

Com a premiação da Copa do Brasil, R$ 70 milhões pelo título, a vaga na Libertadores e também a sequência de rendas altas com público no Morumbi, o Tricolor promete fazer jogo duro na próxima janela. O clube não precisa mais vender com a urgência de antes para equilibrar contas.

Beraldo teve proposta acima dos 9 milhões de libras (R$ 54 milhões), mas o Tricolor rejeitou a oferta e não abriu negociação. O São Paulo sabe que o interesse no defensor só irá aumentar, mas agora, sem necessidade de venda, promete só vender pelo preço "que quiser".

O que o Beraldo joga é de outro planeta, já está na hora de se pensar em convocação para seleção principal. Já chegou proposta e proposta alta, mas alta para aquele momento. Agora, vão ter que pagar o que ele vale. Quando o Miranda estava conosco ainda, o Beraldo ainda não tinha jogado no profissional, ele falou "esse moleque vai ser melhor que eu". Não temos desejo de vender o Beraldo, mas sabemos que devem vir propostas por ele e pelo Pablo, que são jogadores diferenciados. Foi difícil de segurá-los. Decidimos recusar e nem abrir negociação

Carlos Belmonte, diretor de futebol do São Paulo

Janela diferente

O São Paulo espera uma janela de transferência mais fraca em janeiro, como é praxe na Europa. Os times formam seus elencos na janela do meio do ano e apenas ajustam no início do ano.