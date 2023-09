São Paulo acerta atrasados e dá 'bicho' com prêmio da Copa do Brasil

Esse dinheiro foi utilizado pelo clube para acertar tudo que ainda estava em atraso com seu elenco. Durante o ano, o São Paulo chegou a dever até três meses de direitos de imagem — não são todos os jogadores que recebem nessa modalidade.

Com tudo em dia, o clube conseguiu usar parte dos R$ 40 milhões restantes para oferecer um bicho ao grupo para a conquista do título inédito. O valor não foi revelado, mas foi definido em uma conversa "de dois minutos", segundo a reportagem ouviu, e fica abaixo da metade do montante.

O restante do valor fica em fluxo de caixa para evitar novos atrasos salariais. No total, somando todas as fases da Copa do Brasil, o Tricolor embolsou R$ 88,7 milhões.