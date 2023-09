Gol do título coroa Nestor após chateação com críticas: 'A família sofre'

Conselho aos pais. "Sempre menino bem-educado, nunca deu trabalho. Nota 10, focado em tudo, estudioso. Nunca cobramos muito dele, deixamos jogar tranquilo, se tivesse que dar certo, bem, se não desse também. Nunca teve cobrança. Falo para os pais, o sonho da maioria é ser jogador, mas tem que deixar os filhos à vontade, jogar bola e não parar de estudar porque é essencial".

História de Nestor

Rodrigo Nestor deu seus primeiros chutes no futsal. Ele foi 'federado' aos seis anos pelo Olaria, da Cohab II de Itaquera. Anos depois, migrou para o Juventus da Mooca e levou o prêmio Tênis de Ouro no sub-11.

Nestor ficou no Juventus até os 12 anos e venceu uma final em cima do Corinthians, quando chamou atenção do clube. Ele fez teste no Timão, mas foi rejeitado.