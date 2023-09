Brasileirão: 5 pontos separam Z4 do 10°. Colunistas citam os mais ameaçados

Quem tem mais chances de cair no Brasileirão?

Na matemática, muita gente segue ameaçada no Brasileiro. Mas creio que São Paulo, Corinthians, Inter e Cruzeiro vão, no mínimo, entrar em uma dinâmica de troca de pontos que não lhes colocará no Z4. Considerando que Coritiba e América estão rebaixados, sobram duas vagas. A briga mais viva fica entre Santos, Bahia e Goiás. Claro que o Vasco ainda está aí, mas se ganhar do Santos eu colocaria o Vasco no grupo dos outros quatro grandes já citados. E o Cuiabá já perdeu a gordura acumulada no turno e está louquinho para entrar no bolo. Julio Gomes

Classificação e jogos Brasileirão

A evolução do Vasco tem sido constante, por isso o clube de São Januário é o favorito para se livrar do rebaixamento entre os mais envolvidos na luta contra a queda. Coritiba e América-MG, último e penúltimo colocados, e Santos, que demonstrou até agora pequeno poder de reação, são os mais ameaçados. Bahia e Goiás devem fazer uma briga equilibrada contra o rebaixamento até o fim do campeonato. Neste momento, o Vasco demonstra mais força do que ambos. Corinthians, Cuiabá, Cruzeiro, Internacional e São Paulo estão numa zona de atenção. Não podem se dar ao luxo de desperdiçar pontos em casa, por exemplo. Ricardo Perrone

Pelo que estão jogando hoje, Coritiba e America-MG aceleram rumo a série B e, com isso, sobrariam duas vagas. A arrancada do Vasco e a reestruturação no Bahia indicam que esses times vão subir na tabela. O São Paulo é o 14º hoje e é quem risca o chão. A partir dele, não acredito que existam rebaixados esse ano. Abaixo do São Paulo, sim. E, nesse caso, temos que analisar a qualidade do que estamos vendo. Acho que Santos, Goiás e Corinthians, pela falta de qualidade técnica e tática, pela baixa motivação e organização, são candidatos à queda. Se fosse chutar diria que dois entre entre esses três cairão com Coritiba e América. Milly Lacombe