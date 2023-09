Presidente explica SAF do Fortaleza: 'Não venderemos ações majoritárias'

'O Fortaleza não tem dívida preocupante': "Dívida não é problema no Fortaleza, dívida trabalhista está zerada, pagamos 140 ações trabalhistas na minha gestão, todas zeradas, dívida tributária está equacionada no Profut, então não é dívida porque está equacionado no fluxo de caixa. A dívida do Fortaleza é baixíssima, às vezes no ano corrente tem alguma dívida de fluxo de caixa, de empresário que atrasou, isso é bobagem dentro do futebol, até porque nossa relação com os agentes é ótima, ele sabe que vai botar o jogador no Fortaleza e vai receber o combinado. O Fortaleza não tem dívida que preocupe em nenhuma esfera. Até por isso, nosso movimento de virar SAF é muito bem pensado, não porque está com a faca no pescoço com dívida de curto prazo. É um movimento estratégico, operacional, que pode mais pra frente vender ações minoritárias. SAF é meio, não é fim, em alguns casos foi necessário para se salvar, mas a gente encara como meio".

Duelo com Corinthians na Sul-Americana: "Chegando às quartas, a gente já estava achando bom, era um objetivo saudável e interessante. Mas chegamos na semifinal e com mérito, é importante dizer isso. Fortaleza fez 10 jogos na Sula, ganhou oito, empatou um e perdeu um. Dos quatro semifinalistas, o Fortaleza tem a melhor campanha. Por isso vamos decidir em casa contra o Corinthians e, se chegarmos à final, o time A é o Fortaleza. É Fortaleza contra alguém na final. Estamos muito felizes em chegar na semifinal, duelar com um gigante que é o Corinthians, mas a gente quer algo mais, é natural que a gente queira enfrentar o gigante e tentar passar do Corinthians, que tenho certeza que olha para a Sul-Americana como caminho mais curto na Libertadores. Então, é um duelo muito importante para ambos, temos que ser frios competentes, tomar as melhores decisões dentro de campo para chegar à final.

Festa no aeroporto antes do jogo com o Corinthians: "O aeroporto é um lugar de extremos, às vezes a gente é xingado, como fomos no ano passado quando perdemos para o Avaí, que também estava na zona de rebaixamento, e dessa vez, com o apoio e o carinho. É um apoio para a viagem, para o jogo com o Corinthians, mas é o reconhecimento, é também uma gratidão ao que o Fortaleza e o torcedor tem vivido nos últimos anos, isso realmente tem que ser eternizado e guardado no coração. Desde a saída na sede, no Pici, corredor de fogo, um movimento muito plural, idoso, mulheres, torcida organizada, famílias, criança de colo, é o amor ao futebol. Isso realmente marca, você vê os jogadores participando e sentindo aquela energia, é algo único no futebol e é passageiro também".

"Vojvoda tem contrato até 2024, no ano passado houve uma notícia de imprensa que o Corinthians procurava o Vojvoda, mas o Duílio [Monteiro Alves, presidente do Corinthians] me ligou e disse que não estava buscando o Vojvoda, que o foco dele era renovar com o Vitor Pereira. Acredito no que ele falou, ele foi muito correto comigo. Um clube que procurou, sim, e foi depois que terminou o Campeonato Brasileiro foi o Atlético-MG, eles ligaram, conversaram, mas o Vojvoda optou por ficar no Fortaleza."