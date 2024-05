Sem Cássio, Corinthians treina para Copa do Brasil com volta de Palacios em campo

O Corinthians treinou na manhã desta sexta-feira no CT Dr. Joaquim Grava e seguiu preparação para o jogo de volta contra o América-RN, pela terceira fase da Copa do Brasil. Diferente dos últimos dois dias, Cássio não participou das atividades de campo.

O goleiro acertou a rescisão de contrato com o clube e realizou trabalhos na parte interna das instalações. O ídolo do Timão deve assinar por três anos com o Cruzeiro e é aguardado em Belo Horizonte na segunda-feira.

Em contrapartida, o Timão teve novidades em campo. O lateral Diego Palacios, em reabilitação de uma lesão crônica de cartilagem no joelho esquerdo, trabalhou no gramado acompanhado da fisioterapia e da preparação física.