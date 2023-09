Jogadora do Vasco rasga pipa do Flamengo durante partida em São Januário

No meio da partida de estreia do Vasco pelo Carioca Feminino, uma pipa com as cores e símbolo do Flamengo vinda de fora de São Januário caiu perto do campo da jogadora Índia, que teve a reação que a torcida queria para o momento.

O que aconteceu

Ainda no primeiro tempo, a atleta vascaína se preparava para cobrar um escanteio quando a pipa se aproximou e caiu perto dela. Índia imediatamente foi até a pipa, a rasgou e jogou de lado.