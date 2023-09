Iniciativa de Breno e Palmeiras de lado: bastidores da ida na Mancha Verde

Leila Pereira, presidente do Palmeiras, publicou em seu Instagram o lance do gol de Breno Lopes na final da Libertadores de 2020 em apoio ao atacante: "Palmeiras Campeão da Libertadores 2020!! Esta imagem estará para sempre em nossa memória e em nossos corações!! Gratidão Eterna e Apoio Incondicional!! Avanti Palestra!!"

A Mancha Verde não gostou do posicionamento do Palmeiras e recorreu às redes sociais para criticar Breno Lopes: "Somos gratos ao camisa 19 pelo gol no Maracanã, mas, de maneira inexplicável, infantil e reiterada (pois confirmada em suas redes sociais), o próprio atleta resolveu jogar tudo no lixo".

Dia 17 de setembro, domingo

O UOL apurou que, no domingo, Breno Lopes pediu à pessoas próximas para entrarem em contato com a Mancha Verde para marcar um encontro com líderes da organizada.

O atleta sabia que, apesar do caso estar encerrado dentro do clube, ele ainda precisava se desculpar com os torcedores do Palmeiras — ainda mais com a Mancha, já que o setor em que ele mostrou o dedo do meio é onde a principal torcida organizada do Palmeiras fica no Allianz Parque.

Dia 18 de setembro, segunda