Mancha critica Breno Lopes após polêmica: "Resolveu jogar tudo no lixo"

Veja, na íntegra, a nota oficial da Mancha Verde:

"NADA É MAIOR DO QUE O PALMEIRAS!

Estamos focados na conquista da Libertadores e seguimos fechados com o elenco e com o técnico Abel Ferreira. Mas o que aconteceu ontem no Allianz Parque é inadmissível em qualquer clube do mundo.

O MAIOR PATRIMÔNIO DA SOCIEDADE ESPORTIVA PALMEIRAS É A SUA TORCIDA, e ontem ela foi desrespeitada dentro de casa. Ninguém pode fazer isso. Ninguém.

Somos gratos ao camisa 19 pelo gol no Maracanã, mas, de maneira inexplicável, infantil e reiterada (pois confirmada em suas redes sociais), o próprio atleta resolveu jogar tudo no lixo.

Outros jogadores já tiveram de deixar o clube por muito menos, e o mínimo que exigimos do camisa 19 neste momento é uma retratação à altura. Da diretoria, esperamos que tenha pulso firme e que se posicione em defesa do maior patrimônio do clube - o que ainda não aconteceu. E confiamos plenamente no técnico Abel Ferreira e na comissão técnica para que sejam tomadas as medidas cabíveis.