Leila cita Libertadores 2020 e apoia Breno Lopes em atrito com palmeirenses

A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, publicou em sua conta no Instagram uma imagem do lance do gol de Breno Lopes na final da Libertadores de 2020, em apoio ao atacante.

O que ela disse

"Palmeiras Campeão da Libertadores 2020!! Esta imagem estará para sempre em nossa memória e em nossos corações!! Gratidão Eterna e Apoio Incondicional!! Avanti Palestra!!"