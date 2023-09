Palmeiras descarta punir Breno Lopes e dá caso como encerrado

Breno ficou muito abalado no vestiário após entender a dimensão de seu erro e deve se manifestar nas redes sociais. A expectativa é de um pedido de desculpas por parte do jogador.

Mancha Verde critica Breno e cobra diretoria

A Mancha Verde, principal torcida organizada do clube, se posicionou sobre a comemoração de Breno Lopes, criticando o atacante e cobrando pulso firme da diretoria para conduzir o caso. Confira trecho da nota oficial:

Somos gratos ao camisa 19 pelo gol no Maracanã, mas, de maneira inexplicável, infantil e reiterada (pois confirmada em suas redes sociais), o próprio atleta resolveu jogar tudo no lixo.