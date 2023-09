Leila Pereira tem colocado dinheiro do próprio bolso para várias ações que envolvem o clube social. Ela vai bancar os cerca de R$ 20 milhões para a reforma da piscina e também pagou por festas, pizzadas e outros eventos para sócios e conselheiros, assim como os convites para o seu camarote no Allianz Parque em jogos do Palmeiras.

A ação é elogiada por parte de seus apoiadores, mas bastante criticada pela oposição por conta do conflito de interesses, inclusive na época das eleições em que ela foi eleita conselheira e também presidente.

Recentemente, inclusive, ela suspendeu o benefício de ingressos gratuitos para o grupo de conselheiros que questionou a relação entre o Palmeiras e o avião com uma carta enviada ao COF (Conselho de Orientação e Fiscalização) e outra enviada por e-mail para parte do Conselho e para a própria presidente.

