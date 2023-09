Allianz, Morumbi e Barueri: a programação dos próximos jogos do Palmeiras

Onde o Palmeiras irá jogar? O UOL apurou que clube avalia duas possibilidades: a Arena Barueri e o Morumbi, o estádio do São Paulo. O estádio em Barueri é o favorito.

Botafogo também será afetado por shows. A reportagem também soube que o líder do Brasileirão, sete a frente do vice-líder Palmeiras, será prejudicado pelos shows de Roger Waters (um dia antes o clube joga contra o Cuiabá) e Rebelde (o Alvinegro enfrenta o Grêmio no dia seguinte) no Nilton Santos.

O clube carioca irá tentar ajustar a data dos jogos para que consiga jogar em casa.

Veja programação do Palmeiras para os jogos afetados

Palmeiras x Santos, dia 8 de outubro. Palmeiras jogará o clássico na Arena Barueri. A Real Arenas, empresa que admnistra o Allianz, ofereceu ao clube a possibilidade de fazer o jogo dia 7, já que no dia 8 inicia a montagem do palco para os shows do The Weeknd. No entanto, como no dia 5 o Alviverde faz o jogo de volta das semifinais da Copa Libertadores contra o Boca Juniors, a partida contra o Peixe será realizada em Barueri.

Palmeiras x Athletico-PR, dia 4 de novembro. No calendário da CBF, o Palmeiras enfrenta o Furacão no dia 4 de novembro, mesma data do GPWeek no Allianz (com shows de Machine Gun Kelly, Swedish House Mafia e Halsey). Porém, dia 4 de novembro é a data da final da Libertadores, caso o Palmeiras avance para a decisão o jogo contra o Athletico será remarcado — e muito provavelmente com data disponível para o Palmeiras jogar em seu próprio estádio.