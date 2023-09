Richarlison quebra jejum e comanda virada do Tottenham na Premier League

Richarlison voltou a balançar as redes hoje (16) e decidiu a vitória do Tottenham, de virada, por 2 a 1 sobre o Sheffield United, pela 5ª rodada do Campeonato Inglês.

O que aconteceu

Richarlison começou no banco de reservas e entrou somente aos 36 minutos do segundo tempo, mas teve grande contribuição no triunfo do Tottenham.