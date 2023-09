Portugal ignora falta de CR7, faz 9 em Luxemburgo e mantém campanha épica

Mesmo sem a atuação de Cristiano Ronaldo, a seleção de Portugal goleou Luxemburgo por um placar impressionante de 9 a 0, em partida válida pelas Eliminatórias da Eurocopa. O resultado deixa a campanha da equipe com seis vitórias em seis jogos — e sem levar um gol sequer.

Gonçalo Inácio, Gonçalo Ramos e Diogo Jota marcaram duas vezes cada — Ricardo Horta, Bruno Fernandes e João Félix completaram o marcador.

Com a vitória, Portugal mantém 100% de aproveitamento na competição, chegando aos 18 pontos e se isolando ainda mais na liderança do Grupo J. Luxemburgo, por outro lado, continua em terceiro lugar, com 10 pontos, três a menos que a Eslováquia.