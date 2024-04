Plano do Flamengo é usar a Gávea para levantar R$ 500 mi para fazer estádio

O Flamengo propôs a prefeitura um plano para utilização do potencial construtivo da sua sede na Gávea para construção do estádio próprio do clube. A ideia foi apresentada pelo presidente rubro-negro, Rodolfo Landim, para o prefeito do Rio, Eduardo Paes, em reunião na última quinta-feira. Foi um passo inicial.

A avaliação dentro do Flamengo é de que a Gávea pode gerar entre R$ 440 milhões e R$ 510 milhões em potencial construtivo. Esse valor seria negociado para gerar recursos para a construção no estádio no terreno do Gasômetro, no centro do Rio. É possível que a negociação seja co o próprio fundo imobiliário, administrado pela Caixa Econômica Federal, dono do terreno.

A diretoria do clube negocia com a Caixa a compra da área. Há divergências em relação ao valor que giram entre R$ 200 milhões e R$ 500 milhões, obviamente, o banco quer mais dinheiro, e o Flamengo pagar menos. A liberação do potencial construtivo poderia ajudar a destravar a conversa entre as partes.