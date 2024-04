Libertadores impulsiona Conmebol a receita de R$ 2,7 bilhões por ano

As receitas de torneios de clube da Conmebol tiveram um incremento de receita de US$ 63 milhões (R$ 323 milhões). As explicações foram o início de um novo ciclo de contrato de TV e novos patrocinadores.

É essa a explicação para a Conmebol ter aumento a premiação dos clubes. No ano passado, a Libertadores distribuiu US$ 198 milhões, e a Sul-Americana, US$ 76 milhões. O total foi de US$ 275 milhões, o que significa que sobrou bastante dinheiro para a confederação pagar despesas e acumular caixa.

O gastos com as duas competições, incluído aí as premiações, foram de US$ 340 milhões.

Dito isso, os clubes brasileiros ficaram com a maior fatia do bolo distribuído pela Conmebol. Pelo relatório da entidade, os times nacionais acumularam US$ 68,7 milhões (R$ 323 milhões) em prêmios nas duas competições. Esse valor representa mais do que o dobro das equipes argentinas, na segunda posição do ranking.