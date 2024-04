Sem liga, Brasileiro ainda tem distância de receita para elite da Europa

No continente americano, supera a MLS com seu novo acordo com a Apple (US$ 250 milhões - R$ 1,3 bilhão). A comparação com a Liga MX, do México, é complicada porque cada clube tem um contrato individual diferente e é difícil saber o valor global.

Os mexicanos têm uma vantagem: uma venda de US$ 300 milhões (R$ 1,5 bilhão) de direitos internacionais para os EUA, onde há grande colônia.

O Brasileiro gera maior receita para os clubes do que a Libertadores: distribuirá R$ 1,5 bilhão em 2024.

Mas o cenário é diferente em relação à elite europeia. Pelos números da UEFA, a Premier League tem a impressionante receita de TV de 3 bilhões de euros (R$ 16,5 bilhões). Ou seja, são oito vezes a arrecadação do Brasileiro.

Na sequência, está a Espanha com R$ 8 bilhões. A Série A e a Bundesliga têm receitas de TV próximas: R$ 5,7 bilhões, e R$ 5,6 bilhões, respectivamente. O cenário é de estagnação ou queda em todos os países em relação ao valor dos direitos.

A Ligue 1, cuja venda de direitos enfrentou problemas, tem uma receita de 500 milhões de euros (R$ 2,7 bilhões). É a competição de elite europeia, portanto, que o Brasileiro poderia superar caso fosse bem trabalho dentro de uma liga.