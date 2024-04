Quatro clubes paulistas da Série B deixam Libra e vão para Liga Forte União

Além disso, houve um movimento articulado pelo presidente da Federação Paulista de Futebol, Reinaldo Carneiro Bastos. Desde o final do ano passado, ele tem feito pressão para que os times paulistas saiam da Libra para LFU que tem a mesma parceira comercial, Live Mode, da federação.

Esse lobby político tem relação com a campanha de Carneiro Bastos para ser candidato a presidente da CBF. Na virada do ano, ele contava com a queda do atual presidente Ednaldo Rodrigues.

Além dos quatro clubes da Libra, o Botafogo de Ribeiro Preto também vai aderir a LFU. Com isso, o grupo passa a contar com a maior parte da Série B, com exceção do Guarani e o Santos. O time campineiro ainda não se decidiu se vai acompanhar os outros paulistas.

Em relação à Libra, os quatro clubes, Mirassol, Ituano, Ponte Preta e Novorizontino, já receberam um adiantamento de R$ 3 milhões, pago pelo Mubadala. Além disso, há um contrato de exclusividade de negociação com o fundo árabe, renovado de dois em dois meses.

O fundo não foi notificado da saída dos clubes, o que terá de ser feito para formalização de sua adesão a LFU. Uma fonte ligada à Libra diz que há a brecha para contestação jurídica do fato de haver uma negociação com outro grupo enquanto havia um compromisso de exclusividade vigente.