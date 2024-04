Consellho do Flamengo aprova contrato com a Globo para Brasileiro 2025

O Conselho Deliberativo do Flamengo aprovou o contrato com a Globo e a Libra para venda dos direitos do Brasileiro de 2025 a 2029. A estimativa do clube é de uma receita anual de R$ 210 milhões. Isso representa uma queda em torno de R$ 80 milhões em relação ao acordo atual.

A reunião teve presença maciça de conselheiros, o que demonstra o interesse pelo tema. Tanto situação quanto oposição estavam mobilizados. No final, o acordo foi aprovado por uma boa margem apesar das críticas: 218 a 148 votos. Foi uma vitória para o presidente, Rodolfo Landim, que esteve empenhado na aprovação deste contrato.

O vice-presidente de marketing, Gustavo de Oliveira, apresentou dados do contrato. Ele disse que a Lei do Mandante impactou negativamente no valor total do contrato porque antes o clube tinha 38 partidas para vender e agora, 19. O dirigente chegou a mostrar números de valor por jogo para provar a vantagem do atual contrato.