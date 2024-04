Por que Flamengo contratou Carlinhos sem pensar em suspensão a Gabigol

O Flamengo fechou a contratação do atacante Carlinhos, do Nova Iguaçu, às vésperas da primeira final do Carioca, o que gerou controvérsia. O clube decidiu pelo movimento independente da suspensão em vigor de Gabigol, os dois não são vistos como disputando posição no time.

O departamento de futebol rubro-negro entende que Carlinhos era uma opção barata para ser o substituto direto de Pedro. Sua contratação custou 600 mil euros (R$ 3,3 milhões) que foi o pagamento por 70% dos seus direitos ao Nova Iguaçu. O clube da Baixada manteve 15% dos direitos, e o jogador, outros 15%.

Além disso, o jogador chegará ao Rubro-negro com um salário de R$ 60 mil, abaixo dos padrões do elenco atual.