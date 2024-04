Cinco lacunas nas acusações de Textor de manipulação do Brasileiro

O dono do Botafogo, John Textor, afirmou de forma incisiva que houve manipulação de resultado nos Brasileiro de 2022 e 2023. Citou dois jogos que teriam favorecido títulos do Palmeiras. Há lacunas, no entanto, nas acusações quando confrontadas com informações da empresa "Good Game!", responsável pelo relatório base do executivo para suas alegações - o norte-americano diz ter mais "provas".

Essas brechas sem explicação são expostas pelo próprio depoimento do Chairman da Good Game, Pierre Sallet, e o CEO, Thierry Hassanaly, em audiência pública no Senado em 20 de março. A sessão foi prévia à CPI de Apostas Esportivas no Senado. E também com o que foi apresentado ao STJD.

Senadores da CPI já pediram que a Polícia Federal investigue as acusações de Textor. E solicitaram sua convocação a depor na comissão. Dentro da comissão, haverá obrigação de dar respostas, e não só contribuição. A intenção é levá-lo a sério com chances de apresentar provas, mas também cobrá-lo se forem só suspeitas.