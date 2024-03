CBF vai criar regra para punir atentado a delegações longe do estádio

A CBF vai endurecer a regra de seus campeonatos com o objetivo de punir atentados violentos contra delegações longe dos estádios. O formato ainda não está definido. O Fortaleza, atingido por ataque da torcida do Sport, sugeriu que seja adotado o padrão da Libertadores em que o mandante é responsável pela segurança do visitante na cidade.

A discussão ganhou volume por conta do atentado da torcida do Sport contra o ônibus da delegação do Fortaleza. Bombas, pedras e paus causaram ferimentos em jogadores em um ataque a cerca de 6km de distância da Arena Pernambuco.

"CBF tem tratado tudo que é crime no futebol de forma incisiva. A CBF va colocar no Regulamento Geral de Competições cláusulas que sejam bem contundentes com relação a esse tipo de violência, assim como fizemos penas muito forte em relação ao racismo", disse o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues.