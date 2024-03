Palmeiras tem aumento geral de receita em 2023, mas queda em patrocínio

O Palmeiras teve aumentos de arrecadação com televisão, bilheteria, vendas de jogadores, sócio-torcedor, licenciamentos, considerando os ganhos no futebol. Também houve incremento da receita social e da arena.

Aí há um problema na questão da Arena. A receita saltou de R$ 35,9 milhões para R$ 48,6 milhões como parte dos eventos realizados no estádio pela WTorre. Só que o Palmeiras só registra contabilmente a receita, mas alega não ter recebido nada. O clube processa a empreiteira para receber uma dívida alegadamente de R$ 160 milhões.

Os dois itens em que a receita palmeirense regrediu foram premiações e publicidade e patrocínio. No caso de premiações, explica-se porque o clube ganhara a Libertadores em 2022, torneio que tem o maior valor dado ao campeão da América do Sul. O Brasileiro, que o Palmeiras levantou a taça em 2023, paga menos de R$ 50 milhões.

No caso de publicidade e patrocínio, o problema foi a redução do contato de patrocínio com a Socios, empresa de Fan Token. A empresa, na realidade, diminuiu o valor dos seus acordos com todos os clubes brasileiros, diminuindo o número de propriedades a que tinha direito.

A questão é que outros clubes compensaram essa perda com contratos mais polpudos por contratos com casas de apostas. Já o contrato do Palmeiras com a Crefisa não tem reajuste até o final do acordo em dezembro de 2024. A presidente Leila Pereira prometeu uma concorrência para o patrocínio master para 2025.