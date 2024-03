CBF vai criar regras para marketing e operação dos clubes no Brasileiro

No caso da Libertadores, essas regras são bastante restritas, impedindo exibição de patrocinadores de estádio e delimitando a presença de bandeiras grandes e mosaicos.

Nas competições da CBF, tudo isso costuma ser liberado e há grande flexibilidade para atuação dos clubes.

O artigo 31 do regulamento da Série A estabelece: "Os acordos comerciais e orientações operacionais/protocolares/comerciais deverão ser respeitados integralmente pelos clubes participantes do campeonato e serão objeto de diretriz técnica, manual e/ou ofícios a serem publicadas oportunamente, sem prejuízo do previsto neste REC e no RGC".

Pelo regulamento do Brasileiro, as propriedades comerciais da competição pertencem à CBF, incluindo aí naming rights, sites, redes sociais, etc. Os direitos de transmissão e placas em volta de campo pertencem aos clubes. Isso não vai mudar.

Em 2023, houve uma discussão entre CBF e clubes por conta do novo Regulamento Geral de Competições, que vetada determinados patrocinadores em estádios. A rejeição dos clubes levou a confederação a recuar e abrir mão da imposição.